Точки м и н являются серединами сторон ав и вс треугольника авс сторона ас равна 28.найдите мн.

Математика
Точки м и н являются серединами сторон ав и вс треугольника авс сторона ас равна 28.найдите мн.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МН - средняя линия треугольника АВС и равна половине третьей стороны  ⇒  МН = АС/2 = 28/2 = 14
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