Точки м и н являются серединами сторон ав и вс треугольника авс сторона ас равна 28.найдите мн.
Математика
Точки м и н являются серединами сторон ав и вс треугольника авс сторона ас равна 28.найдите мн.
Ответ(ы) на вопрос:
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МН - средняя линия треугольника АВС и равна половине третьей стороны ⇒ МН = АС/2 = 28/2 = 14
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