Индуктивность колебательного контура 20 мкГн. Требуется настроить этот контур на ??астоту 5000 кГц. Какую ёмкость следует выбрать?
Физика
Индуктивность колебательного контура 20 мкГн. Требуется настроить этот контур на ??астоту 5000 кГц. Какую ёмкость следует выбрать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*pi*v=1/sqrt(L*C) 4*pi^2*v^2*L*C=1 C=1/(4*pi^2*v^2*L)=1/4*9,86*25^12*20*10^-6=5*10^-11 Ф
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