Костю и Мишу отправили к ручью за водой. Как им набрать с помощью пятилитрового и семилитрового вёдер и вкопанной у ручья брчки ровно три литра воды. чтобы хватило заполнить этой водой фляжки всех шести путешественников.

Математика

Костю и Мишу отправили к ручью за водой. Как им набрать с помощью пятилитрового и семилитрового вёдер и вкопанной у ручья брчки ровно три литра воды. чтобы хватило заполнить этой водой фляжки всех шести путешественников.

Автор: Гость