Костю и Мишу отправили к ручью за водой. Как им набрать с помощью пятилитрового и семилитрового вёдер и вкопанной у ручья брчки ровно три литра воды. чтобы хватило заполнить этой водой фляжки всех шести путешественников.

Математика
Костю и Мишу отправили к ручью за водой. Как им набрать с помощью пятилитрового и семилитрового вёдер и вкопанной у ручья брчки ровно три литра воды. чтобы хватило заполнить этой водой фляжки всех шести путешественников.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набрать 5-ти литровое,вылить его в 7-и литровое,набрать ещё раз 5-ти и долить семи литровое,в 5-ти литровом останется 3-литра5+5=10 литров10-7=3 литров
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