НО НЕ ОТО ВСЕХ ГЛАГОЛОВ МОЖНО ОБРАЗОВАТЬ ВСЕ ТРИ ФОРМЫ ВРЕМЕНИ.ТАК У ГЛАГОЛА НАДЕТЬ ЕСТЬ -ГЛАГОЛ И -ГЛАГОЛ И НЕТ .
Русский язык
НО НЕ ОТО ВСЕХ ГЛАГОЛОВ МОЖНО ОБРАЗОВАТЬ ВСЕ ТРИ ФОРМЫ ВРЕМЕНИ.ТАК У ГЛАГОЛА НАДЕТЬ ЕСТЬ -ГЛАГОЛ И -ГЛАГОЛ И НЕТ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, у глагола "надеть" есть глагол прошедшего времени - надел и глагол будущего времени - наденет, но нет глагола настоящего времени, так как это глагол совершенного вида.
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