Основная задача города Казань
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Основная задача города Казань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России.
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