Устал , шил,спешил,читал,вязал,выплавлял, отправлял, копал, клепал. подскажите по??алуйста проверочные слова ааааа. .....
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Устал , шил,спешил,читал,вязал,выплавлял, отправлял, копал, клепал. подскажите по??алуйста проверочные слова ааааа. .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устал-устал шил-шил( жи ши) спешил-спешка читал-незнаю вязал-вязка выплавлял-сплав отправлял-отправка копал-копатель клепал-незнаю
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