Решите уравнение пожалуйста!))♡ 7,5x-2,46x=78,3+124,56 Дело в том,что у меня это домашнее задание на оценку(в журнал). Помогите прошу.

Математика

Решите уравнение пожалуйста!))♡ 7,5x-2,46x=78,3+124,56 Дело в том,что у меня это домашнее задание на оценку(в журнал). Помогите прошу.

Автор: Гость