Решите уравнение пожалуйста!))♡ 7,5x-2,46x=78,3+124,56 Дело в том,что у меня это домашнее задание на оценку(в журнал). Помогите прошу.

Математика
Решите уравнение пожалуйста!))♡ 7,5x-2,46x=78,3+124,56 Дело в том,что у меня это домашнее задание на оценку(в журнал). Помогите прошу.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.04х=202.86 Х=202.86:5.04 Х=40.25
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