Купили 1,4 кг конфет и 0,6 кг печенья. за всю покупку заплатили 5,22р. известно, что 1 кг ??онфет дороже 1 кг печенья на 1,3 р. сколько стоит 1 кг конфет? помогите, срочно❤
Математика
Купили 1,4 кг конфет и 0,6 кг печенья. за всю покупку заплатили 5,22р. известно, что 1 кг ??онфет дороже 1 кг печенья на 1,3 р. сколько стоит 1 кг конфет? помогите, срочно❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб стоит 1 кг конфет тогда 1 кг печенья стоит (х- 1.3 ) За 1.4 кг конфет заплатили 1,4 ·х руб За 0, 6 кг печенья заплатили 0,6 ( х - 1 , 3 ) руб. За всю покупку заплатили 5.22 руб. Уравнение : 1,4х+0,6(х-1,3)=5,22 1,4 х + 0,6 х - 0,78 = 5,22 2 х = 5,22 + 0,78 2 х =6 х=3 -стоит 1 кг конфет 3 - 1,3 = 1.7 руб стоит 1 кг печенья 6
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