Купили 1,4 кг конфет и 0,6 кг печенья. за всю покупку заплатили 5,22р. известно, что 1 кг ??онфет дороже 1 кг печенья на 1,3 р. сколько стоит 1 кг конфет? помогите, срочно❤

Математика

Купили 1,4 кг конфет и 0,6 кг печенья. за всю покупку заплатили 5,22р. известно, что 1 кг ??онфет дороже 1 кг печенья на 1,3 р. сколько стоит 1 кг конфет? помогите, срочно❤

Автор: Гость