Как разобрать прилогательный красивый дневник
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Как разобрать прилогательный красивый дневник
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Гость:
Красивый(им.п) красивого(р.п) красивому( д.п) красивый(в.п) красивым(т.п) о красивом(п.п) так чтоли?
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