F(x)=x^2-3x+1 производная
Немецкий язык
F(x)=x^2-3x+1 производная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x)=2x-3 ////////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите уравнение пожалуйста!))♡ 7,5x-2,46x=78,3+124,56 Дело в том,что у меня это домашнее задание на оценку(в журнал). Помогите прошу.
Окружающий мир
Какое утверждение верно? А. Экватор делит Азию на две равные части. Б. Азия распо??ожена полностью в Северном полушарии. В. Большая часть Ази...
Окружающий мир