В корзинк было 25кг вишни из корзины взяли 6кг вишни а на кампот на 2кг больше
Математика
В корзинк было 25кг вишни из корзины взяли 6кг вишни а на кампот на 2кг больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+2=8(кг)-на компот 2) 25-6=19(кг)-взяли 3)19-8=11(кг) Ответ:11 кг осталось в корзине.
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