Какое число нужно вычесть из 4000, чтобы получилось 4 сотни?
Математика
Какое число нужно вычесть из 4000, чтобы получилось 4 сотни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000-3600=400 Ответ:3600
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