Спишите пословицы. 1. Дело на всякого найдётся, коли лень не подкрадётся.2. Кто любит трудиться,тому без дела не сидится.3. Слезами делу не поможешь.4. От скуки бери дело в руки.5. Не спеши языком,спеши делом.6. Всякий челов...

Русский язык
Спишите пословицы. 1. Дело на всякого найдётся, коли лень не подкрадётся.2. Кто любит трудиться,тому без дела не сидится.3. Слезами делу не поможешь.4. От скуки бери дело в руки.5. Не спеши языком,спеши делом.6. Всякий человек на деле познаётся. Выделите окончания в формах слова ДЕЛО укажите падежи
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