Предстательная железа и семенные пузыри необходимы для выработки семенной жидко??ти?
Биология
Предстательная железа и семенные пузыри необходимы для выработки семенной жидко??ти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предстательная железа выробатывает семеную жидкость, а семеной пузырь для смешивания сперматазойдов и семеной жидкости и харенения.
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