Маугли попросил обезьян принести ему орехи. обезьяны набрали орехов поровну , но по дороге поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. маугли досталась лишь 33 орехов. Сколько орехов собрали обезьяны если каждая пр...

Математика
Маугли попросил обезьян принести ему орехи. обезьяны набрали орехов поровну , но по дороге поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. маугли досталась лишь 33 орехов. Сколько орехов собрали обезьяны если каждая принесла больше одного ореха? пожалуйста выражением,т.к. 4 класс
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