Маугли попросил обезьян принести ему орехи. обезьяны набрали орехов поровну , но по дороге поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. маугли досталась лишь 33 орехов. Сколько орехов собрали обезьяны если каждая пр...

Математика

Маугли попросил обезьян принести ему орехи. обезьяны набрали орехов поровну , но по дороге поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. маугли досталась лишь 33 орехов. Сколько орехов собрали обезьяны если каждая принесла больше одного ореха? пожалуйста выражением,т.к. 4 класс

Автор: Гость