Какое число идёт при счёте за числом 19
Математика
Какое число идёт при счёте за числом 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сзади то 18 а если перед то20
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Создайте пожалуйста предложение со словами : никогда; как раз; всё-таки; будто Спасибо большое за помощь:)