Какое число идёт при счёте за числом 19

Математика
Какое число идёт при счёте за числом 19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сзади то 18 а если перед то20
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