Создайте пожалуйста предложение со словами : никогда; как раз; всё-таки; будто Спасибо большое за помощь:)

Русский язык
Создайте пожалуйста предложение со словами : никогда; как раз; всё-таки; будто Спасибо большое за помощь:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда не смогу решить. Это пальто как раз мне подходит! А всё-таки я был прав. Жарко, будто на сковороде.
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