Как опредилить число, род и падеж выделенных имён существительных и имён прилагательных?

Русский язык
Как опредилить число, род и падеж выделенных имён существительных и имён прилагательных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У прилагательных зависит от существительного а у существительных что бы отпределить род надо задатьвопрос
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