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Пожалуйста помагите решить номер 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7727-4031=3696помоему так ну а я также думал
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