Сообщение на тему реформы хрущева в области экономики

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Реформы Хрущёва нельзя однозначно назвать положительными или отрицательными. В 1957 году, например, проводилась децентрализация управления экономикой и перестройка руководства промышленностью с отраслевого принципа на территориальный, так же произошла ликвидация 10 крупных промышленных министерств и замена их совнархозами, которые руководили предприятиями на местах. Эти изменения дали кратковременный эффект, а затем стали появляться обособленические тенденциии, нарушалась единая техническая политика. В 1962 году произошло укрупнение совнархозов как попытка преодаления негативных тенденций в экономике, но реформа не принесла кардинальных изменений, а лишь усилила управленческую неразбериху. Хрущёв так же проводил реформы в области сельского хозяйства. Период 1953-1958 гг характеризуется оживлением сельскохозяйственного производства. В это время происходило освоение целинных и залежных земель, расширение самостоятельности колхозов. Период 1958-1964 гг характеризуется усилением административного давления на аграрный сектор. В это время происходит необоснованное расширение посевов кукурузы, ликвидация МТС, необоснованные планы по заготовке мяса и как следствие сокращение поголовья скота. Итогами стало ухудшение снабжения населения продуктами, начало импорта зерна из-за границы впервые за историю России