Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ...
Литература
Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ОН УВИДЕЛ, ЧТО В ТРАВЕ СИДИТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРВЯЧОК. ВАНЯ ВЫКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел Ваня поздно вечером по березовой роще. На ближней кочке он заметил зеленый огонек. Мальчик взял его с пучком мокрой травы и принес домой. В зеленой траве Ваня разглядел малюсенького червяка. Он выключил электрическое освещение, и в черном сумраке засветился искорка.
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