Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ...

Литература
Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ОН УВИДЕЛ, ЧТО В ТРАВЕ СИДИТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРВЯЧОК. ВАНЯ ВЫКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел Ваня поздно вечером по березовой роще. На ближней кочке он заметил зеленый огонек. Мальчик взял его с пучком мокрой травы и принес домой. В зеленой траве Ваня разглядел малюсенького червяка. Он выключил электрическое освещение, и в черном сумраке засветился искорка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить ? Режет или режит?,вылетет или вылетит?,
Ответить
Математика
Пожалуйста помагите решить номер 4
Ответить
Литература
Смелость выносливость у костылина из рассказа кавказкий пленик
Ответить
Литература
2)Тэма радзимы у сучаснай поэзии 1)аснавные мативы творчасти Я . Сипокова
Ответить
Русский язык
"Без масла и каша невкусна" какие постоянные и непостоянные признаки слова невкус??а?плиз
Ответить