Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ...

Литература

Прочитай предложения. определи их связь между собой и запиши рассказ. СВЕТЛЯЧОК . ?? В ТРАВЕ ЗАСВЕТИЛАСЬ ИСКОРКА. МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ЕГО ВМЕСТЕ С ПУЧКОМ ТРАВЫ. ВЕЧЕРОМ ВАНЯ ШЁЛ ПО РОЩЕ И УВИДЕЛ В ТРАВЕ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК. ДОМА ОН УВИДЕЛ, ЧТО В ТРАВЕ СИДИТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРВЯЧОК. ВАНЯ ВЫКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Автор: Гость