За что я не люблю стихи Маяковского!!! Мини сочинение.Срочно плииз!!! Даю 20!!!

Гость: Гость:

За что я не люблю стихи Маяковского. Во-первых,они сложные для запоминания. Они трудно учаться. Тяжело читаються. Во-вторых,они у него слишком длинные в основном. Коротких очень мало, а если и есть то они сложные. Следовательно, стихи Маяковского мало кто любит по этим особым причинам.