За что я не люблю стихи Маяковского!!! Мини сочинение.Срочно плииз!!! Даю 20!!!
Литература
За что я не люблю стихи Маяковского!!! Мини сочинение.Срочно плииз!!! Даю 20!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За что я не люблю стихи Маяковского. Во-первых,они сложные для запоминания. Они трудно учаться. Тяжело читаються. Во-вторых,они у него слишком длинные в основном. Коротких очень мало, а если и есть то они сложные. Следовательно, стихи Маяковского мало кто любит по этим особым причинам.
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