12 третеклассников участвало в соревнованиях по бегу ,10-по прыжкам ,а 5 - по бегу и прыжкам. Сколько всего третеклассником было на соревнованиях?

Математика

12 третеклассников участвало в соревнованиях по бегу ,10-по прыжкам ,а 5 - по бегу и прыжкам. Сколько всего третеклассником было на соревнованиях?

Автор: Гость