12 третеклассников участвало в соревнованиях по бегу ,10-по прыжкам ,а 5 - по бегу и прыжкам. Сколько всего третеклассником было на соревнованиях?
Математика
12 третеклассников участвало в соревнованиях по бегу ,10-по прыжкам ,а 5 - по бегу и прыжкам. Сколько всего третеклассником было на соревнованиях?
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Создайте пожалуйста предложение со словами : никогда; как раз; всё-таки; будто Спасибо большое за помощь:)