Механическая ткань образована А клетка способными активно делиться Б клетками с прочными клеточными стенками В клетками с тонкими и растяжимыми стенками

Биология
Механическая ткань образована А клетка способными активно делиться Б клетками с прочными клеточными стенками В клетками с тонкими и растяжимыми стенками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б мы тож это прходим там б
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