Механическая ткань образована А клетка способными активно делиться Б клетками с прочными клеточными стенками В клетками с тонкими и растяжимыми стенками

Биология

Механическая ткань образована А клетка способными активно делиться Б клетками с прочными клеточными стенками В клетками с тонкими и растяжимыми стенками

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