Помомогите!!!!,!!!!!,!!!!!,,,,!!!!!!!!.номер 525.
Математика
Помомогите!!!!,!!!!!,!!!!!,,,,!!!!!!!!.номер 525.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х4+2+1=5*3 х4=15-3 х4=12 х=12:4 х=3
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