Сделать синтаксический разбор Заранее спасибо О Волга река, колыбель недовольства, праматерь и матерь земного геройства!
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Сделать синтаксический разбор Заранее спасибо О Волга река, колыбель недовольства, праматерь и матерь земного геройства!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О, Волга река, колыбель недовольства, праматерь и матерь земного геройства! (Повествовательное, восклицательное, простое, распространенное) Волга река-сказуемое. Колыбель, праматерь, матерь-сказуемое. Земного-определение. Геройства-дополнение. Недовольства-дополнение.
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