"Смотрите как у меня много крелов" - Даня. Миша огорчился " А у меня только один крел". Яша поправил - одна крела. Владик возразил - да нет, одна крелова. Кто из ребят точно ошибся в образовании единственного числа нового слов...

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"Смотрите как у меня много крелов" - Даня. Миша огорчился " А у меня только один крел". Яша поправил - одна крела. Владик возразил - да нет, одна крелова. Кто из ребят точно ошибся в образовании единственного числа нового слова? Миша Яша Владик Все, кроме Миши Все, кроме Владика. Помогите плеез))0)
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Все, кроме Миши- правильный ответ
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