Мертвая тишина,одинокая луна это метафора,эпитет,олиуетворение

Гость: Гость:

"Мертвая" тишина,,умер дождь,умер ветер,умер сад,белый ровный светодинокая луна,желтоватый круг,стеклянный дождь земля была нарядная-эпитеты. Стояла луна,перебивался круг,-метафоры Снег как дождь,земля похожая на невесту-сравнения.