Мертвая тишина,одинокая луна это метафора,эпитет,олиуетворение
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Мертвая тишина,одинокая луна это метафора,эпитет,олиуетворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мертвая" тишина,,умер дождь,умер ветер,умер сад,белый ровный светодинокая луна,желтоватый круг,стеклянный дождь земля была нарядная-эпитеты. Стояла луна,перебивался круг,-метафоры Снег как дождь,земля похожая на невесту-сравнения.
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