Месяц январь- зимы государь январь- весне дедушка. Январь- морозы февраль- метели. ??то обозначают выделенные имена существительные? Изменить их так ,чтобы они отвечали на вопрос что? Подчеркнуть имена существительные.

Русский язык

Месяц январь- зимы государь январь- весне дедушка. Январь- морозы февраль- метели. ??то обозначают выделенные имена существительные? Изменить их так ,чтобы они отвечали на вопрос что? Подчеркнуть имена существительные.

Автор: Гость