Месяц январь- зимы государь январь- весне дедушка. Январь- морозы февраль- метели. ??то обозначают выделенные имена существительные? Изменить их так ,чтобы они отвечали на вопрос что? Подчеркнуть имена существительные.

Русский язык
Месяц январь- зимы государь январь- весне дедушка. Январь- морозы февраль- метели. ??то обозначают выделенные имена существительные? Изменить их так ,чтобы они отвечали на вопрос что? Подчеркнуть имена существительные.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Меня зовут его не было бы интересно
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