Метод Гаусса x1-x+x3-4x4=3

Математика
Метод Гаусса x1-x+x3-4x4=3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-12=3 3х=15 х=5 вот и все
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