Метод избегания конфликта(пример...) Метод переговоров(пример...) Метод посредничества (пример ....)

Гость: Гость:

1способность решить все мирным путем с помощью перегаворов.или же вовсе не встревать в них.( не провацировать человека с плрхим настроением)2 то когда человек смюпособен идти на компромис: любой пример из жизни.3передача информации от одного другому через кого либо