Метод избегания конфликта(пример...) Метод переговоров(пример...) Метод посредничества (пример ....)

Обществознание
Метод избегания конфликта(пример...) Метод переговоров(пример...) Метод посредничества (пример ....)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способность решить все мирным путем с помощью перегаворов.или же вовсе не встревать в них.( не провацировать человека с плрхим настроением)2 то когда человек смюпособен идти на компромис: любой пример из жизни.3передача информации от одного другому через кого либо
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