Между двумя этажами одинаковое количество ступеней С первого этажа по третий 36 ступеней Сколько нужно пройти ступеней с первого по шестой

Математика

Между двумя этажами одинаковое количество ступеней С первого этажа по третий 36 ступеней Сколько нужно пройти ступеней с первого по шестой

Автор: Гость