Между двумя этажами одинаковое количество ступеней С первого этажа по третий 36 ступеней Сколько нужно пройти ступеней с первого по шестой

Математика
Между двумя этажами одинаковое количество ступеней С первого этажа по третий 36 ступеней Сколько нужно пройти ступеней с первого по шестой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если между первым и третьим этажами 48 ступенек, то каждый пролет- 48;2=24 ступеньки. Между первым и шестым пролетом- 5 пролетов 24*5= 120 ступенек
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