Напишите сочинение на тему:школа будущего План: 1)Школа 2333 года 2)как будет выг??ядеть школа 3)как будут проводиться занятия 4)Система оценивания в школе 5)Хотел бы я учиться в такой школе?

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Какой я представляю себе школу будущего Я думаю, школа будущего - это технически оснащенные классы, просторные, светлые, украшенные цветами коридоры, спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном, мастерские и лаборатории, а главное - творческий, умный, любящий детей и свою работу коллектив учителей-профессионалов. Получать знания в школе должно быть интересно и радостно. И далеко не все в такой школе зависит от компьютера, ведь компьютер - только средство. И еще: должен быть минимум обязательных предметов (особенно в старших классах) , а остальные - по интересам, для развития творческих способностей ребят. И все ребята в классе (а их не больше 15- 20 человек) - это дружный коллектив, в котором каждому комфортно и каждый чувствует свою "нужность" и может рассчитывать на помощь и поддержку. О таком классе и такой школе, наверное, мечтает каждый школьник. или …Интересно, а какой же будет школа будущего? Я представляю ее светлой и просторной. Огромные окна, в которые проникают яркие солнечные лучи. В коридорах стоят диваны. Здесь можно отдохнуть, полистать учебники перед уроком. Везде красивые ухоженные цветы, Аквариумы, где плавают большие экзотические рыбы. Вокруг ни соринки. Ни у кого не поднимается рука нарушить эту красоту. А теперь давайте заглянем в кабинеты. Современная легкая и комфортная мебель, раздвижные доски, аудио- и видеотехника. Объяснение материала сопровождается показом кинофрагментов, поэтому ученики легко усваивают новую тему. А еще, мне кажется, в школе будущего должно быть несколько компьютерных классов. И школьники, и их преподаватели легко и свободно общаются с компьютером. Проверить свои знания тут же после объяснения не составит никакого труда. Все так просто, и в то же время так увлекательно! На мой взгляд, все кабинеты надо выкрасить в светлые спокойные тона. А вот мы и в спортзале. Какой он огромный! Ученики и учителя могут позаниматься на модных тренажерах, поплавать в бассейне. После тренировок можно посетить душевые кабины. А зимой к нашим услугам – прокат лыж и коньков. Все для здорового образа жизни! После окончания занятий дети не торопятся домой. Почему? А потому что в школе работает множество всевозможных кружков: и спортивных, и музыкальных, и компьютерных… Каждый ученик может выбрать себе занятие по интересам. Все кружки совсем бесплатные. У учителей огромное желание работать с нами – у них достойная зарплата, ведь они заняты таким важным и нужным делом – они воспитывают будущих достойных граждан великой страны. Вот такой я представляю школу будущего. Будет ли она такой – я не знаю. К сожалению, это зависит не от нас.