Кукшкин лен поселяется в местах,богатых влагой, и вытесняет остальные зеленые мхи.Как это можно объяснить?

Биология

Кукшкин лен поселяется в местах,богатых влагой, и вытесняет остальные зеленые мхи.Как это можно объяснить?

Автор: Гость