Кукшкин лен поселяется в местах,богатых влагой, и вытесняет остальные зеленые мхи.Как это можно объяснить?

Биология
Кукшкин лен поселяется в местах,богатых влагой, и вытесняет остальные зеленые мхи.Как это можно объяснить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это растение свободолюбивое и поэтому оно вытесняет других
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