Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2000*800=1600000(м²)=160(га) - площадь 2)24*160=3840(ц)=384(т) - заготовил 3) 384÷2=192 Ответ: 192
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Химия
Вычислите обьем водорода который выделится при взаимодействии 150г 10%-ного раствора соляной кислоты с избытком железа