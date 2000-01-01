Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена

Математика

Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена

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