Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена

Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовленного сена если для каждой из них нужно 2 т сцена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2000*800=1600000(м²)=160(га) - площадь 2)24*160=3840(ц)=384(т) - заготовил 3) 384÷2=192 Ответ: 192
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