Помогите составить предложения со словами : салмақты , жігерлі , әуесқой , мақсатты . (с переводом)
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения со словами : салмақты , жігерлі , әуесқой , мақсатты . (с переводом)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мәди салмақты адам .(Мади серьезный человек) Жігерлі болу тамаша.(Быть энергичным супер) Мен шахмат ойнға әуесқой (Я любитель игры шахмат) Мақсатты болу өмірде маңызды (Быть целеустремленным в жизни важно)
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