Помогите составить предложения со словами : салмақты , жігерлі , әуесқой , мақсатты . (с переводом)

Гость: Гость:

Мәди салмақты адам .(Мади серьезный человек) Жігерлі болу тамаша.(Быть энергичным супер) Мен шахмат ойнға әуесқой (Я любитель игры шахмат) Мақсатты болу өмірде маңызды (Быть целеустремленным в жизни важно)