Какие правила нужно соблюдать чтобы не навредить своему организму

Окружающий мир
Какие правила нужно соблюдать чтобы не навредить своему организму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно питаться соблюдать режим дня проводить больше времени на улице не сидеть долгое время за компьютером и пр.
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