Какие правила нужно соблюдать чтобы не навредить своему организму
Окружающий мир
Какие правила нужно соблюдать чтобы не навредить своему организму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно питаться соблюдать режим дня проводить больше времени на улице не сидеть долгое время за компьютером и пр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 километров ширина 800 метров Фермер заго??овил 24 цена сено с каждого гектара На сколько хватит заготовле...
Қазақ тiлi