Написать рассказ о кошке ,: дом,игры, прогулка.про питание и уход
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Написать рассказ о кошке ,: дом,игры, прогулка.про питание и уход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка очень милое животное. Она должна жить дома с хозяином. Кошка любит играть любые игры. С ней нужно частенько гулять на свежем воздухе. Кошка любить покушать рыбку. За ней нужно хорошенько ухаживать. Надеюсь я помогла.))) Удачи!
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