Написать рассказ о кошке ,: дом,игры, прогулка.про питание и уход

Гость: Гость:

Кошка очень милое животное. Она должна жить дома с хозяином. Кошка любит играть любые игры. С ней нужно частенько гулять на свежем воздухе. Кошка любить покушать рыбку. За ней нужно хорошенько ухаживать. Надеюсь я помогла.))) Удачи!