Между пунктами А и В курсируют два поезда. первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток второй 7 суток. Через сколько суток со дня отправления они встретятся. Решение через x пожалуйста

Математика
Между пунктами А и В курсируют два поезда. первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток второй 7 суток. Через сколько суток со дня отправления они встретятся. Решение через x пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь от пункта А до пункта В примем как 1 тогда скорость первого поезда 1/6  скорость второго 1/7 допустим они встретились через х суток тогда первый пройдет расстояние х*1/6=х/6 а второй пройде расстояние х/7 сумма их расстояний в момент встречи и есть расстояние от пункта А до пункта В равный 1 1=х/6+х/7 (7х+6х)/42=1 13х=42 х=42/13=3 суток 3/13  Встретятся они через 3 целых 3/13 суток
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