С небесного порожка с принтом Антошка и порядком нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалим Давай давай пиши твои босые ножки мокрые ладошки для рук для картошки очень хороши расставить воцклецательные знаки

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С небесного порожка с принтом Антошка и порядком нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалим Давай давай пиши твои босые ножки мокрые ладошки для рук для картошки очень хороши расставить воцклецательные знаки

Автор: Гость