С небесного порожка с принтом Антошка и порядком нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалим Давай давай пиши твои босые ножки мокрые ладошки для рук для картошки очень хороши расставить воцклецательные знаки
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С небесного порожка с принтом Антошка и порядком нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалим Давай давай пиши твои босые ножки мокрые ладошки для рук для картошки очень хороши расставить воцклецательные знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А мы Антошку хвалим- давай,давай пляши! Для лука, для картошки, очень хороши!
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