Между завтраком и обедом Женя съел 7 слив,которые лежали в тарелке.после обеда мам?? положила туда ещё 14 слив.между обедом и ужином Женя съел 9 слив. после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив,и в ней стало 20 слив.сколько...

Математика

Между завтраком и обедом Женя съел 7 слив,которые лежали в тарелке.после обеда мам?? положила туда ещё 14 слив.между обедом и ужином Женя съел 9 слив. после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив,и в ней стало 20 слив.сколько слив было в тарелке сначала? помогите решить плиз

Автор: Гость