Между завтраком и обедом Женя съел 7 слив,которые лежали в тарелке.после обеда мам?? положила туда ещё 14 слив.между обедом и ужином Женя съел 9 слив. после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив,и в ней стало 20 слив.сколько...
Математика
Между завтраком и обедом Женя съел 7 слив,которые лежали в тарелке.после обеда мам?? положила туда ещё 14 слив.между обедом и ужином Женя съел 9 слив. после ужина мама положила в тарелку ещё 5 слив,и в ней стало 20 слив.сколько слив было в тарелке сначала? помогите решить плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-5=15( перед тем, как мама положила 5 слив) 15+9=24( перед тем, как Женя съел 9 слив) 24-14=10( перед тем, как мама положила 14 слив) 10+7=17 слив в тарелке было сначала. Ответ: 17 слив.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Окружающий мир