Михайлик поділив число 111 на деяке число і отримав остачу 7. На яке число ділив Михайлик?
Математика
Михайлик поділив число 111 на деяке число і отримав остачу 7. На яке число ділив Михайлик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 8 щоб залишилась остача, треба щоб дільник був більшим за остачу тобто все, що більше за 7 111-7=104 104 кратне 2,4,8. Нам підходить 8. 104/8=13
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