Минус 8,1 плюс скобка открывается минус 10,9 скобка закрывается плюс скобка открывается минус 1,9 скобка закрывается плюс скобка открывается минус 4,1 скобка закрывается
Математика
Минус 8,1 плюс скобка открывается минус 10,9 скобка закрывается плюс скобка открывается минус 1,9 скобка закрывается плюс скобка открывается минус 4,1 скобка закрывается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, если правильно ваше условия поняла
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