Миша читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвертой - Лк. А что было написано над пятой главой? а) ЛК б) КЛ в) кЛ г) К д) к
Русский язык
Миша читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвертой - Лк. А что было написано над пятой главой? а) ЛК б) КЛ в) кЛ г) К д) к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно Миша читает книжку с нумерацией глав римскими цифрами, но у него проблемы с кодировкой, поэтому вместо "I" он видит "Л", а вместо "V" видит "к" Тогда все сходится Л - I ЛЛ - II ЛЛЛ - III Лк - IV И получается, что пятая глава будет просто V, Миша увидит просто "к" Ответ - д)
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