Миша читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвертой - Лк. А что было написано над пятой главой? а) ЛК б) КЛ в) кЛ г) К д) к

Русский язык

Миша читал в компьютере книжку, и текст отображался немного странно. Над первой главой было написано Л, над второй ЛЛ, над третьей ЛЛЛ, над четвертой - Лк. А что было написано над пятой главой? а) ЛК б) КЛ в) кЛ г) К д) к

Автор: Гость