Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 л??т. Узнай, сколько лет каждому из них.
Математика
Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 л??т. Узнай, сколько лет каждому из них.
Ответ(ы):
Гость:
50-40=10 42-10=32 50-32=18 ответ папе 32. саше 18. Мише 10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 345км, одновременно в противоположных н??правлениях выехали 2 поезда. Скорость одного 68км/ч, а другого ...