Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 л??т. Узнай, сколько лет каждому из них.

Математика

Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 л??т. Узнай, сколько лет каждому из них.

Автор: Гость