мишка сказал: у меня в двух карманах 28 рублей в правом столько двухрублёвых монет,??колько в левом пятирублевых. Сколько у меня денег в каждом кармане.

Математика
мишка сказал: у меня в двух карманах 28 рублей в правом столько двухрублёвых монет,??колько в левом пятирублевых. Сколько у меня денег в каждом кармане.
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