мишка сказал: у меня в двух карманах 28 рублей в правом столько двухрублёвых монет,??колько в левом пятирублевых. Сколько у меня денег в каждом кармане.

Математика

мишка сказал: у меня в двух карманах 28 рублей в правом столько двухрублёвых монет,??колько в левом пятирублевых. Сколько у меня денег в каждом кармане.

Автор: Гость