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Мне нужно написать два примера с олицотворением
Литература
Мне нужно написать два примера с олицотворением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь плачет, буря воет.
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