МНОГО БАЛЛОВ !!!!!! Одна таблетка лекарства весит 40 мг и содержит 20% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого ле...

Математика

МНОГО БАЛЛОВ !!!!!! Одна таблетка лекарства весит 40 мг и содержит 20% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку весом 7кг в течение суток? С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ

Автор: Гость