МНОГО БАЛЛОВ !!!!!! Одна таблетка лекарства весит 40 мг и содержит 20% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого ле...

Математика
МНОГО БАЛЛОВ !!!!!! Одна таблетка лекарства весит 40 мг и содержит 20% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 10 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку весом 7кг в течение суток? С ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40×0,20=8мг активного вещества в одной таблетки 1.2×7=8,4 мг следует давать ребенку в сутки 8,4:8=1.05 таб.в сутки
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