Многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество с??упенек с первого этажа до 3 надо пройти 48 ступенек Сколько ступенек надо пройти в 1 этажа до 6

Математика

Многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество с??упенек с первого этажа до 3 надо пройти 48 ступенек Сколько ступенек надо пройти в 1 этажа до 6

Автор: Гость