Многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество с??упенек с первого этажа до 3 надо пройти 48 ступенек Сколько ступенек надо пройти в 1 этажа до 6
Математика
Многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество с??упенек с первого этажа до 3 надо пройти 48 ступенек Сколько ступенек надо пройти в 1 этажа до 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если между первым и третьим этажами 48 ступенек, то каждый пролет- 48;2=24 ступеньки. Между первым и шестым пролетом- 5 пролетов 24*5= 120 ступенек
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