Множественное число слова women
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Множественное число слова women
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Woman - женщина (ед. ч, им. пад. ) women - женщины (мн. ч, им. пад. ) Это слово-исключение
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